Мы вынуждены были надавить на нефтяников… Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем не популярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК не достигли соглашения о сокращении нефтедобычи Страны — участницы ОПЕК не достигли соглашения о снижении нефтедобычи на встрече в Вене 6 декабря.

Энергетика Энергетика США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.

Энергетика Энергетика В Раде не увидели необходимости в повышении цены на газ на Украине 19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость вырастет с нынешних 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей) за кубический метр.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Встретился с главами ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть». Для этого ему пришлось слетать в Санкт-Петербург.

Энергетика Энергетика «Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти» «Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Фото: BRENDAN MCDERMID / EPA Руководство американского нефтяного гиганта Chevron утвердило бюджет капитальных расходов на 2019 г. на самом высоком уровне за последние 4 года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика ИНК предложила «Сибуру» партнерство в газохимическом проекте Иркутская нефтяная компания предложила партнерство крупнейшей нефтехимической компании России, компании "Сибур", в реализации большого газохимического проекта в Иркутской области.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Норвегия начала искать газ на границе с Россией В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.

Энергетика Энергетика В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.