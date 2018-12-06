Энергетика
Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России
Медведев объяснил причину бензинового кризиса в РоссииToDay News Ufa13:03
По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.
ToDay News Ufa13:03
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Мы вынуждены были надавить на нефтяников… Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем не популярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 05:19
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Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 16:29
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 19:00
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек
В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
ИНК предложила «Сибуру» партнерство в газохимическом проекте
Иркутская нефтяная компания предложила партнерство крупнейшей нефтехимической компании России, компании "Сибур", в реализации большого газохимического проекта в Иркутской области.
Обновлено в 13:21
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 17:13
Энергетика
Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»
Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году
"По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.
Обновлено в 11:34
Энергетика
Норвегия начала искать газ на границе с Россией
В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.
Обновлено в 18:02
Энергетика
«Газпром нефть» на 40% нарастила добычу на Новопорте в ЯНАО
Обновлено в 05:24
Энергетика
Что подразумевает новая энергетическая политика Турции
В 2017 году министерство энергетики и природных ресурсов объявило о новой национальной энергетической и горной политике, которая ознаменовала начало переходного периода для турецкого энергетического рынка.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом»
В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.
Обновлено в 03:33
Энергетика
В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь
По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов
Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика
Природный газ подорожает в Томской области более чем на 100 руб с 2019г
Региональный департамент тарифного регулирования внес изменение в приказ о розничных ценах на природный газ для жителей Томской области.
Обновлено в 03:59