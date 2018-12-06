Мы вынуждены были надавить на нефтяников… Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем не популярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

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Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Фото: BRENDAN MCDERMID / EPA Руководство американского нефтяного гиганта Chevron утвердило бюджет капитальных расходов на 2019 год на самом высоком уровне за последние 4 года.

Энергетика Энергетика Владельцам АЗС захотелось слить налоги Продавцы бензина уверены, что главной причиной генерирования убытков стали действия государства, в связи с чем считают необходимым ввести льготы по уплате налога на имущество и механизм демфирования ранее уплаченных сумм налога на период получения отрицательных балансовых показателей у независимых АЗС.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

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Энергетика Энергетика Норвегия начала искать газ на границе с Россией В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.

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