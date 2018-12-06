Мы вынуждены были надавить на нефтяников… Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем не популярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.

Энергетика Энергетика Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.

Энергетика Энергетика Бурков обсудил с правлением «Газпрома» газификацию омских сел Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге.

Энергетика Энергетика Производство бензина в России увеличилось за неделю на 10% Как констатирует Росстат, в целом по стране средняя потребительская цена на бензин по состоянию на 3 декабря осталась на прежнем уровне — 43,48 копейки, в сравнении с данными на 26 ноября (с 19 по 26 ноября средняя розничная цена выросла на 1 копейку).

Энергетика Энергетика Цена на экспортный российский газ выросла на 22,7% За десять месяцев средняя цена экспортного российского газа увеличилась на 22,7%, составив 217,5 доллара за тысячу кубометров.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.

Энергетика Энергетика «Сибуру» предложили войти в новый газохимический проект в Сибири "Сибур" может стать партнером ИНК Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила "Сибуру" стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Энергетика Энергетика Что подразумевает новая энергетическая политика Турции В 2017 году министерство энергетики и природных ресурсов объявило о новой национальной энергетической и горной политике, которая ознаменовала начало переходного периода для турецкого энергетического рынка.

Энергетика Энергетика Bloomberg: Латинской Америке предстоит пройти по лезвию ножа Недаром генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, гражданин Бразилии, заявил, что сейчас для свободной торговли настал худший момент с 1947 года, пишет Мак Марголис в статье для издания Bloomberg.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.