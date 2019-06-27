2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год

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