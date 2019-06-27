Экономика
Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 годREGNUM вчера в 07:48
Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Комсомольская правдавчера в 11:57
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Мурат Кумпилов принял участие в заседании молодёжного парламента Адыгеи
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
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Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что убитый — бизнесмен Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в уральской столице, сообщает E1.
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В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
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Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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