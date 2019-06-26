Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС вчера в 17:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
Читать в источнике
с чего всё началось

Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Брянский рабочий10:50

Подробнее о событии

На реализацию нацпроектов в Нижегородской области направят 87,7 млрд рублей

REGNUM14:17

Объекты под ключ

Российская газета12:26

Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»

Краснодарские известиявчера в 09:35

Три новые школы откроются в Самарской области 1 сентября

ТАСС09:34

Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 году

News.ru07:23

Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

РИА Новости06:47

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ

Комсомольская правда11:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Игры

К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»

Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Теннис

Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество

Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал прекратить обсуждать инцидент с выездом машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала.
Обновлено в 15:12
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Кино

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 14:55
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Происшествия

На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено в 13:32
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Иркутске загорелся склад хлебозавода

Склад хлебозавода загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Посещение психиатра перед свадьбой хотят сделать обязательным

Примечательно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в ответ на предложение Владимира Петрова предложила ему самому провериться у специалиста.
Обновлено в 13:32
Политика

Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России

Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

На могилу Юлии Началовой продают паломнические туры

Обновлено в 12:53
Культура

Архитекторы назвали лучший дом мира

Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество

Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Футбол

В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное