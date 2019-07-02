Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС вчера в 17:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочий10:50
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