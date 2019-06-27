2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.

Происшествия Подозреваемая в мошенничестве экс-полковник МВД сбежала в Грузию Известно, что 38-летняя экс-полицейская сбежала за пределы РФ и в настоящее время она скрывается от следствия в Грузии.

Экономика Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Политика Киев согласился на обмен пленными в Донбассе Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17 Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.

Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Политика Страны Африки отменили безвизовый режим с Украиной Как выяснилось, две страны решили отказаться от безвизового режима с Украиной. Об этом свидетельствует обновленный индекс паспортов.

Общество Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Происшествия В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству» Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Футбол «Лестер» договорился с «Ньюкаслом» о покупке нападающего Переса «Ньюкасл» согласился продать своего нападающего Айосе Переса в «Лестер», сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.

Общество Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Энергетика Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».

Теннис Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.

Здоровье Ученые назвали опасные пищевые привычки Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.