Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС 01 июля в 17:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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