2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.

Политика Путин изменил свои планы из-за гибели российских подводников Президент России Владимир Путин 2 июля не примет участие в форуме «Реки России» в Тверской области, так как в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Происшествия В госпиталь Североморска доставлены выжившие в катастрофе подводники Telegram-канал «Baza» со ссылкой на свои источники сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4-5 человек.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Политика Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика В Совете Европы подсчитали долги России Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Происшествия Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Авто Audi представила спортивный седан Audi S8 Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.

Транспорт Чайка: Места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Места установки камер на дорогах говорят о желании заработать, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Происшествия Норвегия не наблюдает повышенного уровня радиации в районе инцидента с российской подводной лодкой РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что инцидент произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.

Происшествия Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.

Экономика Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.

Общество Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.