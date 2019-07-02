Экономика
Дмитрий Медведев провёл совещание по выполнению национальных проектовТелеканал ОТВ вчера в 11:04
О результатах Свердловской области во время видеоконференции вице-губернатор Сергей Бидонько доложил сегодня премьер-министру Дмитрию Медведеву. На Среднем Урале в работе 57 региональных проектов, от их выполнения будут зависеть показатели 12 нацпроектов.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов
Телеканал 360°вчера в 07:25
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряков при пожаре с подводного аппарата
2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Авто
BMW представила новый кроссовер Х6
Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 04:40
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:58
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
«Спартак» показал форму для нового сезона
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Обновлено в 03:14
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Здоровье
В пензенскую детскую больницу поступило новое оборудование
Как сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения, в арсенале пензенских специалистов теперь есть наборы микрохирургических инструментов и наборы контактных линз для осмотра глазного дна во время операции.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Обновлено в 00:50
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд
Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Космос
NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion
NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено вчера в 09:49
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В Англии за $306 тыс. продали редкий автомобильный номер
Номерной знак стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных в Соединенном Королевстве, сообщает 3 июля Daily Express.
Обновлено в 05:45
Общество
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти ввели режим ЧС в Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области из-за ухудшения пожарной обстановки, там действуют 9 крупных лесных пожаров.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44