Экономика

Дмитрий Медведев провёл совещание по выполнению национальных проектовТелеканал ОТВ вчера в 11:04

О результатах Свердловской области во время видеоконференции вице-губернатор Сергей Бидонько доложил сегодня премьер-министру Дмитрию Медведеву. На Среднем Урале в работе 57 региональных проектов, от их выполнения будут зависеть показатели 12 нацпроектов.
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с чего всё началось

Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Брянский рабочийвчера в 10:50

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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 07:25

Объекты под ключ

Российская газетавчера в 12:26

Медведев лишил регионы «периода раскачки» в реализации нацпроектов

Экономика сегоднявчера в 10:45

Три новые школы откроются в Самарской области 1 сентября

ТАССвчера в 09:34

На реализацию нацпроектов в Нижегородской области направят 87,7 млрд рублей

REGNUMвчера в 14:17

Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

РИА Новостивчера в 06:47

Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

ПРАЙМ01 июля в 17:17
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Политика

Шойгу рассказал о спасении моряков при пожаре с подводного аппарата

2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич

В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Авто

BMW представила новый кроссовер Х6

Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 04:40
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:58
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

«Спартак» показал форму для нового сезона

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Обновлено в 03:14
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Здоровье

В пензенскую детскую больницу поступило новое оборудование

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения, в арсенале пензенских специалистов теперь есть наборы микрохирургических инструментов и наборы контактных линз для осмотра глазного дна во время операции.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Авто

Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Обновлено в 00:50
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия

Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд

Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Космос

NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено вчера в 09:49
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

В Англии за $306 тыс. продали редкий автомобильный номер

Номерной знак стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных в Соединенном Королевстве, сообщает 3 июля Daily Express.
Обновлено в 05:45
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти ввели режим ЧС в Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области из-за ухудшения пожарной обстановки, там действуют 9 крупных лесных пожаров.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
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