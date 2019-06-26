Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС вчера в 17:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе российского Правительства, глава кабмина отметил, что на 12 национальных проектов и модернизацию магистральной инфраструктуры в этом году предусмотрено из бюджета более 1,7 трлн рублей.Областная газета07:56
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Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»
Краснодарские известиявчера в 09:35
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Политика
Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков
Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 12:10
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Мали и Россия договорились о расширении военного сотрудничества
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Обновлено в 06:45
Спорт
WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
В Казахстане состоялось испытание новой российской ракеты системы ПРО, сообщило Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
США довольны переговорами с Китаем по торговле
Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом.
Обновлено в 11:26
Политика
Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле
"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Общество
Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея
Российский бизнесмен-миллиардер из металлургической отрасли арендовал для празднования своего 50-летия французское телешоу "Форт Боярд".
Обновлено в 12:58
Энергетика
Страны ОПЕК согласовали сделку ОПЕК+ еще на 9 месяцев
Сообщили источники Bloomberg и Reuters ТАСС со ссылкой на Bloomberg и Reuters пишет, что страны ОПЕК согласовали продление соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика
Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании
Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Обновлено в 09:19
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом
В Сети появился трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено в 12:42
Авто
Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов
Honda раскрыла подробную информацию о серийном электрохэтчбеке Honda e. Он получил 150-сильный (300 Н·м) электромотор, расположенный на задней оси, который превосходит по мощности двигатель у Renault Zoe (135 л.с.) и Skoda Citigo-e iV (83 л.с.).
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Политика
Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41