Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС вчера в 17:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе российского Правительства, глава кабмина отметил, что на 12 национальных проектов и модернизацию магистральной инфраструктуры в этом году предусмотрено из бюджета более 1,7 трлн рублей.
Областная газета07:56

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Российская газета12:26

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ

Комсомольская правда11:57

Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

РИА Новости06:47

«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов

Телеканал 360°07:25

Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 году

News.ru07:23

Три новые школы откроются в Самарской области 1 сентября

ТАСС09:34

Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»

Краснодарские известиявчера в 09:35
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Армия и оружие

Мали и Россия договорились о расширении военного сотрудничества

Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Мали и Россией, подписанное во время международного военно-технического форума «Армия-2019» отвечает интересам двух стран.
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Армия и оружие

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В Казахстане состоялось испытание новой российской ракеты системы ПРО, сообщило Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

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Происшествия

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Политика

Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур

Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
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Футбол

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"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
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В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

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Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Общество

Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея

Российский бизнесмен-миллиардер из металлургической отрасли арендовал для празднования своего 50-летия французское телешоу "Форт Боярд".
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Страны ОПЕК согласовали сделку ОПЕК+ еще на 9 месяцев

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Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика

Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании

Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Обновлено в 09:19
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

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Кино

Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом

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Honda раскрыла подробную информацию о серийном электрохэтчбеке Honda e. Он получил 150-сильный (300 Н·м) электромотор, расположенный на задней оси, который превосходит по мощности двигатель у Renault Zoe (135 л.с.) и Skoda Citigo-e iV (83 л.с.).
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Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
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Политика

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Политика

Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
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Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
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