с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.

Политика Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Армия и оружие Мали и Россия договорились о расширении военного сотрудничества Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Мали и Россией, подписанное во время международного военно-технического форума «Армия-2019» отвечает интересам двух стран.

Спорт WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Армия и оружие Россия испытала новую ракету системы ПРО В Казахстане состоялось испытание новой российской ракеты системы ПРО, сообщило Минобороны России.

Политика США довольны переговорами с Китаем по торговле Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом.

Политика Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Футбол «Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле "Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Общество Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея Российский бизнесмен-миллиардер из металлургической отрасли арендовал для празднования своего 50-летия французское телешоу "Форт Боярд".

Энергетика Страны ОПЕК согласовали сделку ОПЕК+ еще на 9 месяцев Сообщили источники Bloomberg и Reuters ТАСС со ссылкой на Bloomberg и Reuters пишет, что страны ОПЕК согласовали продление соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Политика Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Кино Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом В Сети появился трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Авто Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов Honda раскрыла подробную информацию о серийном электрохэтчбеке Honda e. Он получил 150-сильный (300 Н·м) электромотор, расположенный на задней оси, который превосходит по мощности двигатель у Renault Zoe (135 л.с.) и Skoda Citigo-e iV (83 л.с.).

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинения Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.