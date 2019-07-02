Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС 01 июля в 17:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Брянский рабочийвчера в 10:50

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На реализацию нацпроектов в Нижегородской области направят 87,7 млрд рублей

REGNUMвчера в 14:17

Объекты под ключ

Российская газетавчера в 12:26

Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

ПРАЙМ01 июля в 17:17

Три новые школы откроются в Самарской области 1 сентября

ТАССвчера в 09:34

«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 07:25

Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

РИА Новостивчера в 06:47

Медведев лишил регионы «периода раскачки» в реализации нацпроектов

Экономика сегоднявчера в 10:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:15, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено вчера в 19:43
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Космос

В NASA призвали укрепить защиту Земли из-за космической угрозы

Представители NASA призвали укреплять защиту Земли из-за возможной опасности из космоса. Об этом они рассказали научной общественности.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено вчера в 06:44
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области

На территории трех районов Иркутской области остается подтопленным 31 поселок, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Обновлено вчера в 04:33
Общество

Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено вчера в 04:34
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено вчера в 08:54
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Общество

Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду

Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт

Чехия закрыла свои аэропорты для российских авиакомпаний

В связи с введёнными чешской стороной ограничениями «Аэрофлоту» пришлось отменить 2 июля четыре рейса между Прагой и Москвой, авиакомпания «Победа» приостановила рейсы из Москвы в Карловы Вары и обратно, «Уральские авиалинии» сообщили об отмене на неопределённый срок рейсов в чешскую столицу из Екатеринбурга и московского аэропорта «Жуковский».
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено 01 июля в 11:35
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено вчера в 06:08
Шоу-бизнес

Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса

Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
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