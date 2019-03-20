Экономика
Медведев обсудит с министрами РФ направления развития рынка нефтиФАН вчера в 10:52
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание по рынку нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте правительства РФ. «Медведев проведет совещание по вопросу о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
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Медведев проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов 21 марта
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