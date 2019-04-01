Экономика
Медведев обсудит реализацию предпринимательского нацпроектаМойка78 вчера в 17:28
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Кино
Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах»
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля
Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Илон Маск выложил в сеть свою первую рэп-композицию
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына
Позже актриса примет пасынка, как родного и поможет Дмитрию наладить отношения с сыном.
Обновлено в 00:00
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Обновлено вчера в 23:04
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Падение метеора в США попало на видео
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
ИА «Ореанда-Новости» Британцы активно поддержал флешмоб российских учителей в поддержку Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которой пришлось уйти из школы из-за обвинений за фото в закрытом купальнике.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 14:57
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:05
Футбол
«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии
Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:41
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
АПЛ. Арсенал – Ньюкасл. Георгий Черданцев: «Арсенал возьмёт 3 очка»
На выезде Ньюкасл играет неважно, а Арсенал два последних матча выиграл с общим счётом 5:0. Проблемы Арсеналу могут создать травмированные, а также отъезд многих игроков в сборные, тем не менее, думаю, что свои три очка Арсенал возьмёт.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Клопп о травме ван Дейка: «Надеюсь, ничего серьезного»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ рассказал о состоянии защитника команды Виргила ван Дейка.
Обновлено вчера в 23:42
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54