Экономика

Медведев обсудит реализацию предпринимательского нацпроектаМойка78 вчера в 17:28

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Медведев проведет заседание совета по нацпроектам

NewInform02:26

Медведев проведет совещание о реализации нацпроекта МСП

ТАССвчера в 17:09

Медведев проведет заседание, где обсудят реализацию нацпроекта о предпринимательстве в РФ

ПРАЙМвчера в 17:17

Медведев обсудит реализацию предпринимательского нацпроекта

Мойка78вчера в 17:28
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Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах»

Обновлено вчера в 21:08
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Вид из кабины Су-35: эффектные кадры учений «Ладога-2019»

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Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
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Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
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Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля

Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
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Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына

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Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины

Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
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В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим

Обновлено вчера в 18:23
Политика

В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

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Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Обновлено вчера в 23:04
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Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Падение метеора в США попало на видео

Обновлено вчера в 22:20
Общество

В Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

ИА «Ореанда-Новости» Британцы активно поддержал флешмоб российских учителей в поддержку Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которой пришлось уйти из школы из-за обвинений за фото в закрытом купальнике.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
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Футбол

«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии

Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:41
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Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
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АПЛ. Арсенал – Ньюкасл. Георгий Черданцев: «Арсенал возьмёт 3 очка»

На выезде Ньюкасл играет неважно, а Арсенал два последних матча выиграл с общим счётом 5:0. Проблемы Арсеналу могут создать травмированные, а также отъезд многих игроков в сборные, тем не менее, думаю, что свои три очка Арсенал возьмёт.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян

Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
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27 очков Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от домашнего поражения

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США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Клопп о травме ван Дейка: «Надеюсь, ничего серьезного»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ рассказал о состоянии защитника команды Виргила ван Дейка.
Обновлено вчера в 23:42
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Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц

В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», акционер Газпрома
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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