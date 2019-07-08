Экономика
Медведев обсудит разработку Стратегии развития туризмаЭкономика сегодня вчера в 18:16
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будет обсуждаться разработка Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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8 июля Дмитрий Медведев проведёт совещание о проекте Стратегии развития туризма
Глас Народавчера в 20:46
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Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
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Обновлено в 04:24
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
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Общество
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Экономика
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Футбол
«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов
«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов.
Обновлено в 04:21
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Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Общество
Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд
Рэпер L'One официально направил в суд иск, адресованный Тимати и студии Black Star.
Обновлено вчера в 10:21
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Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено вчера в 20:14
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День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
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Шоу-бизнес
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Сергей с утра поздравил возлюбленную в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию романтических кадров.
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Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
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Авто
Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук
Мантуров отметил, что на самом деле на машину очень много иностранных заказчиков Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено вчера в 19:05
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В Кузбассе чиновник из-за уборщицы лишился поста
Решением Совета принята отставка главы Сафоновского сельского поселения, - добавили в ведомстве.
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Футбол
Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки
Бразилия выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года. 12 лет назад пентакампеоны в финале победили Аргентину со счетом 3:0.
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Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00