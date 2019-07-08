Экономика

Медведев обсудит разработку Стратегии развития туризмаЭкономика сегодня вчера в 18:16

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будет обсуждаться разработка Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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