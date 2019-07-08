Экономика
Медведев обсудит разработку Стратегии развития туризмаЭкономика сегодня вчера в 18:16
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будет обсуждаться разработка Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
8 июля Дмитрий Медведев проведёт совещание о проекте Стратегии развития туризма
Глас Народавчера в 20:46
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Политика
Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Кино
Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука
Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту
Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Эксперты рассказали, кому следует есть грибы
Обновлено в 03:53
Общество
Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года
Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 05:55