Политика

Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14

Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
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Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти

Комсомольская правда08:48

Медведев назвал условие повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС

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Медведев определил ключевую задачу ЕАЭС

News.ru07:35

Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

Российская газета07:18

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ТАСС07:24

Россия призвала ускорить принятие новых техрегламентов ЕАЭС по продуктам

Коммерсантъ07:58

Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС

ТВ Центр07:51
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Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
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Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота

Обновлено в 07:45
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Технологии

Составлен список новых профессий в России

За последние годы в России появились такие профессии, как специалист по менеджменту космических продуктов и оператор беспилотных летательных аппаратов.
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Футбол

Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль

Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Культура

Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Происшествия

В Красноярске врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка

Обновлено в 14:22
Авто

Range Rover Sport PHEV проехал на одной заправке 1292 километра

Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено в 14:46
Общество

В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»

Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1 (2-й тайм)

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Экономика

Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы

С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства

Отец Нурмагомедова рассказал о допинге Хабиба

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что заменяет знаменитому спортсмену допинг.
Обновлено в 15:32
Политика

Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
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Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Экономика

Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов

После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

О подготовке новых терактов на Шри-Ланке заявила посол США

Элейна Теплиц, американский посол на Шри-Ланке, заявила об активной деятельности террористов на островном государстве и, в частности, о подготовке новых терактов в стране.
Обновлено в 04:39
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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
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