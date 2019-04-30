Политика
Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14
Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
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Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти
Комсомольская правда08:48
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Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота
Обновлено в 07:45
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Технологии
Составлен список новых профессий в России
За последние годы в России появились такие профессии, как специалист по менеджменту космических продуктов и оператор беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 02:22
Футбол
Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль
Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Культура
Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Красноярске врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка
Обновлено в 14:22
Авто
Range Rover Sport PHEV проехал на одной заправке 1292 километра
Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено в 14:46
Общество
В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»
Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии
Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1 (2-й тайм)
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства
Отец Нурмагомедова рассказал о допинге Хабиба
Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что заменяет знаменитому спортсмену допинг.
Обновлено в 15:32
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
О подготовке новых терактов на Шри-Ланке заявила посол США
Элейна Теплиц, американский посол на Шри-Ланке, заявила об активной деятельности террористов на островном государстве и, в частности, о подготовке новых терактов в стране.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00