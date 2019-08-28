Экономика
REGNUMМедведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
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Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Известия 12:30
Общество
Алиментщиков заставят оплачивать аренду жилья и ипотеку бывших семей
Если документ будет одобрен, то отец будет обязан оплачивать аренду жилья или частично платежи по ипотеке бывшей жене и детям.
9111.ru 05:50
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Происшествия
Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку
Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:58
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Общество
В Перу найдено крупнейшее захоронение детей, которых принесли в жертву
Недалеко от столицы Перу найдено крупнейшее в истории захоронение детей, принесённых в жертву, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:05
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Политика
На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе
В представленном списке "умного голосования" 17 "одобренных" Навальным кандидатов идут с пометкой "имеет наибольшие шансы", а двое и вовсе являются действующими депутатами МГД.
Pravda.Ru 11:43
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Авто
В Сети появилось видео с двухмоторной Mazda MX-3
На YouTube-канале Hoonigan Daily Transmission появилось видео с необычной Mazda MX-3.
Тарантас Ньюс вчера в 16:52
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Политика
Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46