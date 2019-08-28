Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.

Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года

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