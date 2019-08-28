Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Первое будет посвящено расходам на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодежную политику и соцобеспечение.

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

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