Экономика
РИА НовостиМедведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Первое будет посвящено расходам на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодежную политику и соцобеспечение.
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Экономика
Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей
«Совершенно секретно»: Россия потратила в 2017 году из бюджета порядка 4,85 триллиона рублей на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты.
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В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
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Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги.
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
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