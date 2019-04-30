Политика
Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14
Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
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Культура
Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
Обновлено в 06:46
Происшествия
Приговор Кокорину могут вынести 8 мая
Обновлено в 08:23
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Авто
Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок 28 мая
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный на последнем автосалоне в Шанхае, выйдет на китайский рынок 28 мая 2019 года.
Обновлено в 06:36
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31
Авто
BMW построит собственный завод в России
Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Политика
Зеленский и Порошенко отреагировали на официальные итоги выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского отреагировали на официальное оглашение результатов выборов.
Обновлено в 08:33
Технологии
Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн
Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.
Обновлено в 03:07
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Политика
Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.
Обновлено в 05:00
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Два самолета столкнулись в Англии
В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы
Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам
Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48