Политика

Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14

Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев определил ключевую задачу ЕАЭС

News.ru07:35

Медведев назвал условие повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС

РИА Новости07:18

Медведев отметил важную роль Назарбаева в процессах ЕАЭС

МИР 2407:23

Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

Российская газета07:18

Медведев: ЕАЭС нужно сотрудничать со странами Латинской Америки, АТР и других регионов

ТАСС07:24

В странах ЕАЭС сохраняется немало ограничений, препятствующих развитию единого рынка - Медведев

Финмаркет07:28

Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС

ТВ Центр07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Культура

Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman

Обновлено в 06:46
Происшествия

Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

Обновлено в 08:23
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено в 00:06
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X выйдет на рынок 28 мая

Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный на последнем автосалоне в Шанхае, выйдет на китайский рынок 28 мая 2019 года.
Обновлено в 06:36
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Авто

BMW построит собственный завод в России

Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Политика

Зеленский и Порошенко отреагировали на официальные итоги выборов

Действующий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского отреагировали на официальное оглашение результатов выборов.
Обновлено в 08:33
Технологии

Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн

Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.
Обновлено в 03:07
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Политика

Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.
Обновлено в 05:00
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Два самолета столкнулись в Англии

В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Спорт

Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Футбол

Месси получит правительственную награду Каталонии

Обновлено в 08:15
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы

Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное