Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»REGNUM вчера в 21:56

Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений.

с чего всё началось

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