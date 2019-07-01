Политика
Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»REGNUM вчера в 21:56
Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия. О том с какими причинами, возможно, связано падение доверия глава правительства России Дмитрий Медведев делится 1 июня на страницах газеты «Известия».
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с чего всё началось
Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений.Известиявчера в 17:01
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Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Процедуры госзакупок в России будут упрощены
Законом повышается ценовой порог, который допускает проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он будет 2 миллиарда рублей.
Обновлено в 00:06
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Авто
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Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
Обновлено вчера в 02:11
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
«Барселона» продала Суареса в «Сельту»
Обновлено вчера в 17:15
Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
Обновлено вчера в 18:02
Транспорт
Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае
Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Около 14 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан» прошли реабилитацию в Хомсе
Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах
Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца
Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Армия и оружие
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина
«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 11:58
Энергетика
Коммунальные услуги подорожают в Московской области с 1 июля
С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения Московской области вырастут на 3,3%, сообщается на сайте Комитета по ценам и тарифам региона.
Обновлено 28 июня в 05:00
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
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СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Вечерний ливень затопил красноярские улицы
Дождь с грозой и градом, который прошел в Красноярске вчера вечером, затопил сразу несколько улиц. Снимками горожане делятся в соцсетях.
Обновлено вчера в 21:56