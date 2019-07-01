Политика

Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»REGNUM вчера в 21:56

Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия. О том с какими причинами, возможно, связано падение доверия глава правительства России Дмитрий Медведев делится 1 июня на страницах газеты «Известия».
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений.
Известиявчера в 17:01

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Медведев предложил способы обновления «Единой России»

Взгляд.рувчера в 18:46

Премьер Медведев задумал реформировать «Единую Россию»

URA.Ruвчера в 18:16

Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами

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«Единую Россию» задумали реформировать

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Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

РИА Новостивчера в 17:13

Медведев: «Единая Россия» ощущает дефицит доверия

Газета.Ruвчера в 20:51

Медведев: «Единая Россия» должна создать систему мониторинга реализации нацпроектов

ТАССвчера в 17:16
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Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 23:25
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Процедуры госзакупок в России будут упрощены

Законом повышается ценовой порог, который допускает проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он будет 2 миллиарда рублей.
Обновлено в 00:06
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Обновлено в 00:06
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Авто

Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
Обновлено вчера в 02:11
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

«Барселона» продала Суареса в «Сельту»

Обновлено вчера в 17:15
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено вчера в 18:02
Транспорт

Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае

Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».
Обновлено вчера в 01:10
Общество

Около 14 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан» прошли реабилитацию в Хомсе

Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации

Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах

Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца

Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Армия и оружие

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 11:58
Энергетика

Коммунальные услуги подорожают в Московской области с 1 июля

С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения Московской области вырастут на 3,3%, сообщается на сайте Комитета по ценам и тарифам региона.
Обновлено 28 июня в 05:00
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Вечерний ливень затопил красноярские улицы

Дождь с грозой и градом, который прошел в Красноярске вчера вечером, затопил сразу несколько улиц. Снимками горожане делятся в соцсетях.
Обновлено вчера в 21:56
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