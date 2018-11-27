Политика

Медведев оценил шансы Порошенко на президентских выборах
RT на русском
08:03

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — цитирует его ТАСС.
RT на русском08:03
Дмитрий Медведев
Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политических, выгодных для действующего президента решений, и была предпринята эта провокация.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 08:10

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