Политика
Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com / U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.
РИА Новости07:46
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Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политических, выгодных для действующего президента решений, и была предпринята эта провокация.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 08:10
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