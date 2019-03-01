Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июляRT на русском 06:56

с чего всё началось

Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

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