Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июляRT на русском 06:56

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
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Дмитрий Медведев
Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:30
с чего всё началось
«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года»,— сказал
 господин Медведев на заседании правительства.
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