Энергетика

Медведев не выполнил обещание о ценах на бензинВладивосток-Новости вчера в 21:48

Правительству не удалось продлить соглашение с нефтяниками о фиксации цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ

Коммерсантъвчера в 09:00

Цены на бензин решили удержать

Lenta.ruвчера в 11:55

Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин

РБКвчера в 01:55

Правительство не договорилось с нефтяниками о ценах на бензин

URA.Ruвчера в 03:17

«Ведомости»: правительство и нефтяные корпорации не смогли договориться насчет цен на топливо

Московский Комсомолецвчера в 02:24

Правительство не продлило соглашения с нефтяниками по замораживанию цен на бензин и дизельное топливо

Эхо Москвывчера в 07:05

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Ведомости02 апреля в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Обновлено в 00:22
Политика

В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Обновлено вчера в 21:19
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка

ABBA анонсировала выход новых песен

Легендарный шведский квартет ABBA планирует осенью 2019 года представить новые песни — спустя чуть более года после того, как они объявили о своем воссоединении, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

Обновлено вчера в 18:58
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов

В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено вчера в 05:19
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Экс-губернаторы Красноярского края вошли в структуру «Онэксима»

Бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов вошли в совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим» Михаила Прохорова.
Обновлено в 00:51
Здоровье

На Камчатке критически выросло количество абортов

В Камчатском крае впервые за несколько лет критически выросло количество абортов, сделанных по желанию женщин.
Обновлено в 00:15
Происшествия

WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Модернизацию систем Boeing 737 Max проконтролирует комиссия ФАУ

Обновлено вчера в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное