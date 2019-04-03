Энергетика
Медведев не выполнил обещание о ценах на бензинВладивосток-Новости вчера в 21:48
Правительству не удалось продлить соглашение с нефтяниками о фиксации цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
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Reuters: нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ
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