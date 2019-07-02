Футбол
Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был проваломСпорт-Экспресс 15:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Политика
Помпео: США поддерживают стратегическое партнерство с Казахстаном
"США решительно поддерживают расширенное партнерство между США и Казахстаном и надеются на дальнейшее укрепление наших отношений с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Помпео по итогам встречи.
Обновлено в 15:57
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Футбол
Александр Медведев заявил, что «Зенит» строит трансферную кампанию исходя из лимита «8+17»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, как повлияло на трансферную кампанию команды будущее введение лимита по формуле "8+17" в чемпионате России.
Обновлено в 15:20
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Экономика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.
Обновлено в 10:47
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01