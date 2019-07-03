Футбол

Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был проваломСпорт-Экспресс 15:45

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Ранее клуб расторг контракт с итальянцем.
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Sport24.ru06:10
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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