Футбол
Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был проваломСпорт-Экспресс 15:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Обновлено в 13:40
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Игры
Microsoft не отказалась от проекта облачной игровой консоли Anthem
Anthem будет представлять собой небольшую приставку с очень низким энергопотреблением, которая будет посредником между игроком и облачным сервисом xCloud.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Политика
Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»
Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено в 21:38
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench
Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено в 02:10
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено в 12:20
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55