Футбол

Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был проваломСпорт-Экспресс вчера в 15:45

2 фото
Ранее клуб расторг контракт с итальянцем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» не считает переход Маркизио в команду провалом

Невские Новостивчера в 23:04

В «Зените» заявили, что не считают трансфер Маркизио провалом

RT на русскомвчера в 18:58

Медведев: «Верили в возвращение Маркизио в общую группу „Зенита“ до последнего»

Sport24.ruвчера в 06:10

Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с Маркизио

Мойка78вчера в 07:44

Медведев: Обид на Маркизио не держим, верили в него до последнего

Нева Спортвчера в 06:52

Гендиректор «Зенита» прокомментировал расставание с Маркизио

ProstoProSportвчера в 09:17

Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был провалом

Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Кино

Создатель «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено вчера в 23:25
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Здоровье

Триста человек привьют от гепатита после паводка в Канском районе

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено 01 июля в 11:00
Наука

Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал

Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено вчера в 12:53
Игры

Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре

Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Футбол

«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии

«Уфа» нанесла поражение румынскому клубу «Ботошани» в контрольном матче на сборе в Австрии.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

Обновлено вчера в 05:35
Спорт

Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии

Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у бизнесмена

ФСБ и МВД задержали военнослужащих органов Федеральной службы безопасности по подозрению в причастности к хищению денег у предпринимателя.
Обновлено вчера в 10:38
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты

Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами

Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено вчера в 02:42
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 14:39
Общество

Глава Гидрометцентра РФ рассказал о погоде в июле

Вильфанд ранее сообщил, что самые жаркие дни в средней полосе России будут с 26 июля по 5 августа.
Обновлено в 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное