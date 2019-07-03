Футбол
Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был проваломСпорт-Экспресс вчера в 15:45
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Медведев: «Верили в возвращение Маркизио в общую группу „Зенита“ до последнего»
Sport24.ruвчера в 06:10
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Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Кино
Создатель «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Здоровье
Триста человек привьют от гепатита после паводка в Канском районе
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено 01 июля в 11:00
Наука
Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал
Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено вчера в 12:53
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Футбол
«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии
«Уфа» нанесла поражение румынскому клубу «Ботошани» в контрольном матче на сборе в Австрии.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске
Обновлено вчера в 05:35
Спорт
Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у бизнесмена
ФСБ и МВД задержали военнослужащих органов Федеральной службы безопасности по подозрению в причастности к хищению денег у предпринимателя.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами
Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено вчера в 02:42
Общество
Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Глава Гидрометцентра РФ рассказал о погоде в июле
Вильфанд ранее сообщил, что самые жаркие дни в средней полосе России будут с 26 июля по 5 августа.
Обновлено в 00:11