Футбол
Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»Матч ТВ вчера в 10:37
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил в эфире «Радио Зенит», что главными соперниками его команды в нынешнем сезоне будут «Ростов», московский «Локомотив» и «Краснодар».РБКвчера в 11:55
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Медведев не включил «Спартак» и ЦСКА в число соперников «Зенита» в этом сезоне
Чемпионатвчера в 11:41
Александр Медведев считает, что главными соперниками «Зенита» будут «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар»
Спорт-Экспрессвчера в 11:02
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