с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.

Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.

Политика Жириновский уличил Зеленского в копировании Путина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский копирует решения президента России Владимира Путина.

Происшествия После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.

Армия и оружие Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Футбол «Факел» проиграл «Армавиру», «Краснодар-2» победил «Чертаново» «Чертаново» на своем поле уступило «Краснодару-2» со счетом 1:2. В составе гостей дубль оформил Даниил Уткин.

Единоборства Аяла намерен нокаутировать Минакова Американец Джави Аяла поделился ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина Виталия Минакова.

Происшествия Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.

Экономика Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Шоу-бизнес Боярский назвал Бузову «пустым местом» Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.

Происшествия На Московском шоссе в аварии разбились двое подростков В результате на месте скончались двое подростков 2001 года рождения.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Авто Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Экономика Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.

Армия и оружие Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Шоу-бизнес Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги-обереги Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков отправил американской певице и актрисе серьги ручной работы.

Культура Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданство Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство.