с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.

Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»

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Футбол Балотелли может стать игроком «Брешии» Нападающий Марио Балотелли может перейти в «Брешию». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

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Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

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Экономика Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.

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