с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.

Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Экономика «КамАЗ» заявил о падении продаж из-за отсутствия денег у потребителей Продажи грузовиков «КамАЗа» за первую половину 2019 года упали на 10%, до 12,4 тысячи штук, 90% продаж пришлись на отечественный рынок, заявил автопроизводитель.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Происшествия Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.

Общество Суд оштрафовал американскую туристку за съемку мэра Киселевска Американка несколько дней гостит в Киселевске, фотографирует людей и город, каждый раз спрашивая разрешение, потому что в ее стране существует практика судов после публикации изображений людей в соцсетях без разрешения на съемку.

Общество Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Экономика Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать Более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея — Третьяковская галерея и Эрмитаж, такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений.

Здоровье «Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.

Общество Минтруд высказался о сокращении рабочей недели В Министерстве труда и социальной защиты во вторник прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней.

Шоу-бизнес Боярский назвал Бузову «пустым местом» после ее шутки на тему блокады Российский актер Михаил Боярский прокомментировал видео, на котором певица Ольга Бузова шутит на тему блокады Ленинграда.

Политика Сохранит большинство. Россияне готовы отдать голоса за «Единую Россию» Как отметил Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, 44% голосов респондентов, полученных «Единой Россией» по данным опроса «Левада-центра», означают, что партия и в следующем созыве с высокой вероятностью получит большинство в Государственной думе.

Технологии Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Финансы Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.

Культура РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история» В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».

Армия и оружие В Приморье провели тренировку «Аллигаторы» и «Терминаторы» В небе Приморья провели тренировку 10 экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" авиационного полка армейской авиации Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Теннис Шарапова уступила Барти и вылетела с турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Цинциннати, уступив австралийке Эшли Барти.

Политика Мадуро рассказал о плане покушения на него Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников.

Политика Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу» Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.