Футбол

Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»Матч ТВ 10:37

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.
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с чего всё началось
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил
 в эфире «Радио Зенит», что главными соперниками его команды в нынешнем сезоне будут «Ростов», московский «Локомотив» и «Краснодар».
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