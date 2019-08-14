Футбол
Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»Матч ТВ 10:37
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Экономика
«КамАЗ» заявил о падении продаж из-за отсутствия денег у потребителей
Продажи грузовиков «КамАЗа» за первую половину 2019 года упали на 10%, до 12,4 тысячи штук, 90% продаж пришлись на отечественный рынок, заявил автопроизводитель.
Обновлено в 10:58
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Общество
Суд оштрафовал американскую туристку за съемку мэра Киселевска
Американка несколько дней гостит в Киселевске, фотографирует людей и город, каждый раз спрашивая разрешение, потому что в ее стране существует практика судов после публикации изображений людей в соцсетях без разрешения на съемку.
Обновлено в 22:18
Общество
Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос
Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Экономика
Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать
Более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея — Третьяковская галерея и Эрмитаж, такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений.
Обновлено в 15:15
Здоровье
«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме
В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Общество
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
В Министерстве труда и социальной защиты во вторник прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Боярский назвал Бузову «пустым местом» после ее шутки на тему блокады
Российский актер Михаил Боярский прокомментировал видео, на котором певица Ольга Бузова шутит на тему блокады Ленинграда.
Обновлено в 07:54
Политика
Сохранит большинство. Россияне готовы отдать голоса за «Единую Россию»
Как отметил Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, 44% голосов респондентов, полученных «Единой Россией» по данным опроса «Левада-центра», означают, что партия и в следующем созыве с высокой вероятностью получит большинство в Государственной думе.
Обновлено в 07:07
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Финансы
Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке
Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено в 08:46
Культура
РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»
В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Приморье провели тренировку «Аллигаторы» и «Терминаторы»
В небе Приморья провели тренировку 10 экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" авиационного полка армейской авиации Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:44
Теннис
Шарапова уступила Барти и вылетела с турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Цинциннати, уступив австралийке Эшли Барти.
Обновлено в 15:36
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него
Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников.
Обновлено в 19:59
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Политика
Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»
Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Футбол
Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено в 16:47
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21