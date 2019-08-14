Футбол
Медведев не считает ЦСКА и «Спартак» конкурентами «Зенита»Газета.Ru 11:59
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев не считает московские ЦСКА и "Спартак" конкурентами в борьбе за первое место чемпионата России, передает Sport24.
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Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
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Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
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Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
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Армена Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии
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В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер
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Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
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Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
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Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
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Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
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Шоу-бизнес
Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря
Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.
Обновлено в 10:58
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
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Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
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Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
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Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
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В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту
В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
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Компания HTC представила смартфон Wildfire X
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Политика
США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге
США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло продлил контракт с клубом еще на год. Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2024 года.
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