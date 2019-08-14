Футбол

Медведев не считает ЦСКА и «Спартак» конкурентами «Зенита»Газета.Ru 11:59

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев не считает московские ЦСКА и "Спартак" конкурентами в борьбе за первое место чемпионата России, передает Sport24.
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил
 в эфире «Радио Зенит», что главными соперниками его команды в нынешнем сезоне будут «Ростов», московский «Локомотив» и «Краснодар».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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