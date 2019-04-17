Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фруктыРИА Новости 06:59

Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.

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Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фрукты

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