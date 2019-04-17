Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фруктыРИА Новости 06:59

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фрукты до 10%.

Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фрукты

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