Экономика
Медведев не исключил снижения НДС на ягоды и фрукты до 10%Говорит Москва 07:51
Премьер добавил, что в случае снижения ставки НДС поддержку ощутят и те, кто поставляет фрукты из-за границы.
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Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.
— Дмитрий Медведев, российский политикГоворит Москва 07:51
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