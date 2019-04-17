Медведев не исключил снижения НДС на ягоды и фрукты до 10%Говорит Москва 07:51

Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.

Премьер добавил, что в случае снижения ставки НДС поддержку ощутят и те, кто поставляет фрукты из-за границы.

Медведев не исключил снижения НДС на ягоды и фрукты до 10%

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