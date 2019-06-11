Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделеREGNUM 05:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.
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Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»
Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Авто
Появились свежие фотографии нового Nissan Juke
Ожидается, собственно что свежий Nissan Juke сотворен на модульной платформе CMF-B, представленной больше 5 лет обратно и дебютировавшей в качестве «телеги» для свежего Nissan Rogue/Qashqai.
Обновлено в 08:12
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Политика
Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
Обновлено в 08:42
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Умные часы Amazfit Verge 2 представлены официально
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обнажилась посреди ромашкового поля
Обновлено в 08:57
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Осенью 2017 года Лукашенко выразил желание разогнать Гидрометцентр страны за неточность прогнозов.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Онколога из Петербурга утвердили на должность главврача НОКБ
До назначения в областную клиническую больницу Кяльвияйнен в течение десяти лет работал хирургом в Ленинградской областной клинической больнице и онкологом в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35