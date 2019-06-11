Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделеREGNUM 05:52

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

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