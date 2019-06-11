Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 05:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.
Читать в источнике
Оценить597
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
Обновлено в 02:08
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского
Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей).
Обновлено в 05:59
Происшествия
Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток
Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Ученые определили, что в Дании долгожители умирают позднее, чем в Швеции. При этом ситуация с общим уровнем смертности была обратной.
Обновлено в 03:02
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Хоккей
Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев»
Обновлено в 03:56
Футбол
«Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку»
Напомним, Зе Луиш выступает за Спартак с 2015 года.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Экономика
«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации
"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .
Обновлено в 03:26
Авто
Тюнеры показали золотой Corvette C7
Новые диски окрашены в золотой цвет, чтобы соответствовать эффектному цвету кузова, которая имитирует драгоценный металл.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Экономика
Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину
Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:16
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14