Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 05:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.
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История продолжительности рабочего дня и рабочей недели в России

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Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырёх дней

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Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс05:48

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Газета.Ru05:47

Медведев не исключил перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев

РИА Новости06:09

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru06:03
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
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Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
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Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
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Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Наука

Названо главное условие рекордного долголетия

Ученые определили, что в Дании долгожители умирают позднее, чем в Швеции. При этом ситуация с общим уровнем смертности была обратной.
Обновлено в 03:02
Общество

Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска

Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
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Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
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Напомним, Зе Луиш выступает за Спартак с 2015 года.
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Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
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Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
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«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации

"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .
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Тюнеры показали золотой Corvette C7

Новые диски окрашены в золотой цвет, чтобы соответствовать эффектному цвету кузова, которая имитирует драгоценный металл.
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Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
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Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
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Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
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Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

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Экономика

Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину

Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:16
Политика

Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
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Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

Обновлено в 04:01
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