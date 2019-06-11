Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 05:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

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