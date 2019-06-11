Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 05:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.
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Бари Алибасов пришел в сознание
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Авто
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Российский рынок в мае продолжил падение, однако ему удалось сохранить пятое место в европейском первенстве.
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Обновлено вчера в 15:18
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Зенит» сыграет на сборах с «Гонведом» и «Црвеной Звездой»
Зенит проведет контрольные матчи с венгерским Гонведом и сербской Црвеной Звездой в рамках сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.
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Общество
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Общество
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Обновлено в 05:32
Общество
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В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»
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Обновлено в 03:47
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова
Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики.
Обновлено в 06:51
Авто
В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья
Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года, заявили 11 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 04:53
Политика
Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом
Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38