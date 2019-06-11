Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 05:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах
Правительство России планирует расширить географию тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.
Обновлено в 05:32
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Сол Кэмпбелл: гуляя по улицам, я чувствовал страдания народа России и его силу
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 05:50
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт
В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе нет экономической блокады
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет, «есть ответственное решение» политика.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Сочи произошел хлопок газа
Обновлено в 03:51
Общество
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Хоккей
«Автомобилист» может уменьшить размер домашней площадки
Обновлено в 05:12
Происшествия
Актер Александр Петров выступил в защиту Ивана Голунова
Ранее в защиту Голунова выступили актер Константин Хабенский, музыкант Рома Зверь, журналисты Ксения Собчак и Тина Канделаки, режиссер Сарик Андреасян и многие другие общественные деятели.
Обновлено в 04:07
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09