Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделеREGNUM вчера в 05:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАССвчера в 05:56
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Телеканал 360°вчера в 17:32
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