Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделеREGNUM вчера в 05:52

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

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