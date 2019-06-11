Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru вчера в 05:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС. Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда. Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАССвчера в 05:56

Подробнее о событии

Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?

Телеканал 360°вчера в 17:32

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новостивчера в 08:59

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ruвчера в 06:03

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 09:05

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАССвчера в 09:00

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ruвчера в 09:40

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфаксвчера в 05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика

Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Происшествия

СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова

Обновлено в 11:55
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

В первом ряду, в нескольких метрах от президента России Владимира Путина, сидела девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов».
Обновлено в 10:46
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Футбол

Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске

Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Футбол

Дома Зидана и Иско были ограблены

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сделала новую татуировку на ноге

У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
Обновлено в 09:12
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Музыка

Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Культура

Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Крым назвали «ежом-ракетчиком»

Полуостров "ощетинился ракетами, как еж", говорит директор программы нераспространения в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина Джеффри Льюис.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное