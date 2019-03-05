Политика

Медведев назвал условия сохранения газового транзита через УкраинуRT на русском 17:00

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину. Текст интервью опубликован на сайте российского правительства. Медведев отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года.
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Медведев назвал главные плюсы «Северного потока — 2»

News.ru16:25

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

РБК16:45

Медведев рассказал об условиях сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец16:34

Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину

RT на русском17:00

Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ru16:22

Медведев назвал стабильную политобстановку условием сохранения транзита газа через Украину

ТАСС16:21

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости16:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:13
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Политика

Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

Россия официально приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:53
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Политика

Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле

Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено в 15:05
Политика

Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Общество

В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм

Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Политика

Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»

«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Экономика

Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды

Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.
Обновлено в 02:53
Экономика

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге

По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.
Обновлено в 13:47
Политика

Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным

Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни.
Обновлено в 15:24
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Общество

Шнуров вступился за заявившего о «скотобазе» чиновника Роскосмоса

Обновлено в 14:13
Политика

Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
Обновлено в 15:10
Экономика

Медведев рассказал о развитии альтернативной энергетики в РФ

Для развития альтернативной энергетики, как сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия готовит законодательную базу.
Обновлено в 16:46
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Авто

Презентация Aurus состоится на международном автосалоне в Женеве

Как заявил ранее ТАСС президент выставки Морис Турреттини, это добрый знак для российского автопрома и подтверждение того, что площадка в Женеве стала главным салоном в мире по масштабу международного участия.
Обновлено в 16:36
Хоккей

Голкипер «Спартака» орал и бил по стене во время флэш-интервью тренера СКА

Голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек громко выражал недовольство после четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ) во время флэш-интервью тренера гостей Анвара Гатиятулина.
Обновлено в 15:42
Наука

Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны

В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.
Обновлено в 04:54
Политика

Кит за китом: здоровье косаток и белух в бухте Средняя ухудшилось

Обновлено в 16:02
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Компания "АльфаСтрахование" составила список самых угоняемых автомобилей в России.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
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