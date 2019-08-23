Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделюRT на русском 12:41

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Эксперты: при сокращении рабочей недели необходимо учитывать особенности работы медиков

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Что произошло за день: пятница, 23 августа

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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости14:47

Медведев счел «возможным в перспективе» переход на 4-дневную рабочую неделю

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Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку

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В Совфеде оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели

РЕН ТВ09:20
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Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+

Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.
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Происшествия

Склад на площади 200 кв. м горит в Невском районе Петербурга

Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, пожар происходит на всей площади - 200 кв. м, спасатели тушат его по повышенному номеру сложности.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»

Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
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Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте

Обновлено вчера в 03:18
Политика

Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной

Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Общество

Петербуржцы предложили разобрать стеклянный купол «Невской ратуши»

Обновлено в 09:31
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
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Дагестанский чиновник завысил возраст на 34 года ради пенсии

Замглавы села в Левашинском районе Дагестана на 34 года завысил собственный возраст, чтобы незаконно получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»

Обновлено в 10:00
Политика

Песков подтвердил визит Эрдогана в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве 27 августа состоятся переговоры Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple

Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
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Политика

Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено в 13:32
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия

«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади

Обновлено в 08:35
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Экономика

ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
Кино

Михалков предложил снять фильм о посадке самолета А321 в Подмосковье

История с экстренной посадкой самолета А321 в Подмосковье и мужество экипажа может стать основой для "шикарного фильма".
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СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины

Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Общество

Оппозиция подала заявку на митинг 3 сентября

Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
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