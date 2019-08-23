Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости вчера в 14:47
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По словам премьер-министра, это возможно, однако "не сию секунду" и с сохранением прежней зарплаты.
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Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе.
— Александр Шохин, российский общественный деятельКоммерсантъ вчера в 09:09
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Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о четырехдневной рабочей неделе
Интерфаксвчера в 08:51
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Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.
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Политика
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Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено вчера в 06:04
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Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
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Обновлено в 16:29
Экономика
«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб
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Обновлено вчера в 07:42
Кино
Кит Харингтон может сыграть нового супергероя Marvel
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
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Обновлено в 19:43
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Технологии
Медицинское оборудование от космических предприятий РФ начали сертифицировать для экспорта
Для определения сроков начала поставок и старта экспорта оборудования за рубеж российским космическим предприятиям нужно сформировать сервисные центры и подготовить программу обучения медицинских специалистов, отметили в ОРКК, добавив, что этот вопрос потребует детальной проработки и длительных согласований.
Обновлено в 18:36
Общество
AliExpress разрешил россиянам возвращать товары без объяснения причин
Российские пользователи AliExpress с 23 августа получат возможность возвращать любые покупки без объяснения причин.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.
Обновлено в 17:02
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
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Обновлено вчера в 20:54
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Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС
Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено в 21:10
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок
Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
Обновлено в 04:32
Авто
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АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Культура
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Обновлено в 16:08
Игры
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Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.
Обновлено вчера в 11:30
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YouTube Music научился сортировке музыки
В музыкальном сервисе YouTube Music появилась функция, которую уже давно ожидало множество пользователей.
Обновлено в 17:04
Футбол
Симеоне: Торрес заслужил место в истории спорта
Торес заслужил своё место в истории спорта благодаря упорному труду, самоотдаче и уважению к окружающим. Он прекрасный человек и футболист.
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