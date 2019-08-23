Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 14:47
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По его словам, это возможно, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты.
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Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе.
— Александр Шохин, российский общественный деятельКоммерсантъ 09:09
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