Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 14:47
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По его словам, это возможно, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты.
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Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Обновлено в 09:05
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Политика
Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»
Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом официально получил рейтинг «R»
Создатели «Джокера» с Хоакином Фениксом уже давно сообщали о том, что их картина предназначена для взрослой аудитории, но теперь у этого появилось официальное подтверждение: фильму присвоили рейтинг R - соответствующую маркировку заметили на его сайте.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
Обновлено в 14:58
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Происшествия
Семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета в США
Экстренная посадка самолёта авиакомпании Hawaiian Airlines в американском городе Гонолулу привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено в 00:38
Общество
В Москве могут создать единое рекреационное пространство вдоль Яузы
В столице могут создать единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы, сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 14:16
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:26
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Космос
В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA
Обновлено в 07:58
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Общество
Владелец прав на «Ждуна» отозвал иск к Wildberries на 5,2 млн рублей
Компания «Си Ди Лэнд Контакт» отозвала свой иск к Wildberries на 5,2 млн руб. за продажу мягкой игрушки «Ждун» (Maivina).
Обновлено в 12:27