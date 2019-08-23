Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 14:47
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По его словам, это возможно, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты.
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Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Huawei раскрыла информацию о процессорах в осенних флагманских смартфонах
Компания Huawei опубликовала в социальных сетях тизерный ролик, посвящённый грядущему анонсу флагманского процессора для новых смартфонов.
Обновлено в 15:09
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей
Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею «Сириус» в Сочи
Обновлено в 12:53
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено в 16:45
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД
Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 15:20
Наука
Австрийские ученые предложили дать второй шанс дирижаблям, заменив ими корабли-сухогрузы
Австрийские ученые считают, что гигантские дирижабли заслуживают второго шанса.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России
Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД
Обновлено вчера в 17:30
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В ДНР за неделю два человека пострадали при обстрелах со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВС Украины территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена республики.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Рома» и «Лацио» претендуют на форварда сборной Украины
Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нападающего заинтересованы «Рома» и «Лацио».
Обновлено в 17:11
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон».
Обновлено в 16:55
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено в 12:45
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Обновлено в 08:09
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено в 17:28
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48