Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 14:47

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По его словам, это возможно, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты.
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