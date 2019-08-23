Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 23 августа в 14:47

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По словам премьер-министра, это возможно, однако "не сию секунду" и с сохранением прежней зарплаты.
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Александр Шохин
Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе.
— Александр Шохин, российский общественный деятельКоммерсантъ 23 августа в 09:09

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